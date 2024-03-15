Переживает вторую войну: жительница Криворожья отметила свой 100-летний юбилей

Жительница Криворожского района отметила 100-летний юбилей.

14 марта Раиса Таран отметила свой 100-летний юбилей.

Об этом сообщает начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.

Госпожа Раиса верит, что жизнь — это движение. С большим сердцем, искренними и добрыми глазами, юбилярша встречала гостей и принимала поздравления от родных. Она улыбалась и радовалась каждому дню жизни. И она верит в наших ребят, защищающих Украину, рассказал Ситниченко.

Женщина пережила Вторую мировую войну, и теперь снова сталкивается с безжалостностью и цинизмом врагов. Но, несмотря ни на что, она сохранила активность, любовь к жизни и уверенность в нашей будущей победе.

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