На Донеччині в бою з ворогом загинув Герой з Дніпропетровщини Ілля Даниленко

У бою з ворогом поблизу Кліщіївки загинув Герой з міста Жовті Води Ілля Даниленко.

Про це повідомляє інформаційний портал Жовтоводської міської ради

Йому було лише 33 роки. Чоловік народився 27 липня 1990 року у місті Жовті Води Дніпропетровської області.

Він – учасник АТО та ООС, нищив окупантів на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках, визволяв Гусарівку, стояв на захисті Соледара та Бахмута. Вдома на нього чекали батьки, дружина та троє дітей. Та 11 березня життя Іллі Даниленка забрав російський ворог. Він загинув у бою, мужньо виконавши свій обов’язок перед Україною та її народом, — сказано у повідомленні міськради.

Ілля Даниленко підписав контракт із ЗСУ у 2018 році. Пройшов шлях від солдата до командира взводу протитанкових ракетних комплексів.

Чоловік виконував бойові завдання на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках.

За свої численні бойові заслуги був нагороджений медалями “За військову службу Україні” та орденом “За Мужність” 3-го ступеня.

Редакція висловлює щирі співчуття родині, близьким та побратимам Героя.

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