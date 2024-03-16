На Днепропетровщине в помещении обнаружили 2 кг высушенной марихуаны и еще 130 кустов в горшках

На территории Терновского района г. Кривой Рог правоохранители изъяли 2 кг сухих растений конопли и почти 130 кустов растения в горшках.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Сотрудники полиции провели обыск в подвальном помещении заброшенного здания на территории Терновского района Кривого Рога и обнаружили комнату, оборудованную фитолампами. В ходе следственных действий полицейские отделения полиции № 5 Криворожского районного управления полиции изъяли оборудование и 128 конопли в горшках. Также был установлен мужчина, причастный к выращиванию конопли, — говорится в сообщении.

Полицейские провели обыск на территории домовладения 39-летнего мужчины.

В доме нашли 2 кг засушенной конопли и еще почти 130 растений в горшках. Изъятое отправлено на экспертизу.

Было открыто 2 уголовных производства, по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) УКУ.

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