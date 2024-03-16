Ворог обстрілював Нікопольщину 8 разів за день: цілив дронами-камікадзе та артилерією

Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Від російського терору потерпали сам Нікополь і Червоногригорівська громада, – йдеться у повідомленні голови ОВА.