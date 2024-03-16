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  • Ворог обстрілював Нікопольщину 8 разів за день: цілив дронами-камікадзе та артилерією

Ворог обстрілював Нікопольщину 8 разів за день: цілив дронами-камікадзе та артилерією

Сьогодні 19:21
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Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину.

Новости Днепра про Ворог обстрілював Нікопольщину 8 разів за день: цілив дронами-камікадзе та артилерією

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Від російського терору потерпали сам Нікополь і Червоногригорівська громада, – йдеться у повідомленні голови ОВА.

Постраждали 75-річний чоловік та 77-річна жінка.

Пошкоджено понад 30 приватних будинків. Один із будинків зайнявся, на місці працювали рятувальники ДСНС.

Знищено 2 господарські споруди, пошкоджені об’єкти інфраструктури: зачепило лінії електропередач та газогони.

Наслідки ворожих обстрілів ще уточнюються.

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Новости Днепра про Ворог обстрілював Нікопольщину 8 разів за день: цілив дронами-камікадзе та артилерієюУкраїнська

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