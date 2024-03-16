Ворог обстрілював Нікопольщину 8 разів за день: цілив дронами-камікадзе та артилерією

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Від російського терору потерпали сам Нікополь і Червоногригорівська громада, – йдеться у повідомленні голови ОВА.
Постраждали 75-річний чоловік та 77-річна жінка.
Пошкоджено понад 30 приватних будинків. Один із будинків зайнявся, на місці працювали рятувальники ДСНС.
Знищено 2 господарські споруди, пошкоджені об’єкти інфраструктури: зачепило лінії електропередач та газогони.
Наслідки ворожих обстрілів ще уточнюються.
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