Ворог вдарив дронами-камікадзе по заправці у Нікополі: є поранені

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Вже зранку росіяни скерували на Нікополь два дрони-камікадзе. Поцілили по заправці, — заявив очільник ОВА.
Постраждали троє чоловіків. 32, 43 та 67 років, лікарі надали травмованим необхідну допомогу.
Внаслідок удару постраждав вантажний автомобіль та устаткування на АЗС.
Сьогодні ми повідомляли про те, що сили ППО знищили БпЛА над Дніпровським районом.
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