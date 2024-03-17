Враг ударил дронами-камикадзе по заправке в Никополе: есть раненые

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Уже утром россияне направили на Никополь два дрона-камикадзе. Попали по заправке, — заявил глава ОВА.
Пострадали трое мужчин. 32, 43 и 67 лет, врачи оказали травмированным необходимую помощь.
В результате удара пострадал грузовой автомобиль и оборудование на АЗС.
Сегодня мы сообщали о том, что силы ПВО уничтожили БПЛА над Днепровским районом.
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