Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Враг ударил дронами-камикадзе по заправке в Никополе: есть раненые

Сегодня 13:41
просмотров

Сегодня утром войска страны-агрессора снова обстреливали Никополь.

Новости Днепра про Враг ударил дронами-камикадзе по заправке в Никополе: есть раненые

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Уже утром россияне направили на Никополь два дрона-камикадзе. Попали по заправке, — заявил глава ОВА.

Пострадали трое мужчин. 32, 43 и 67 лет, врачи оказали травмированным необходимую помощь.

В результате удара пострадал грузовой автомобиль и оборудование на АЗС.

Сегодня мы сообщали о том, что силы ПВО уничтожили БПЛА над Днепровским районом.

Читайте также:

Новости Днепра про Враг ударил дронами-камикадзе по заправке в Никополе: есть раненыеУкраїнська Новости Днепра про Враг ударил дронами-камикадзе по заправке в Никополе: есть раненыеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре на улице Передовая произошло серьезное ДТП: есть пострадавший
    Новости Днепра
    Сегодня 11:11
    В Днепре на улице Передовая произошло серьезное ДТП: есть пострадавший

    Вчера вечером на улице Передовая произошло серьезное ДТП.

    Жителей Днепра предупредили об изменениях в работе общественного транспорта
    Новости Днепра
    Сегодня 10:21
    Жителей Днепра предупредили об изменениях в работе общественного транспорта

    Сегодня, 17 марта, внесены изменения в работу общественного транспорта.

    Над Днепровским районом силы ПВО сбили вражеский БпЛА
    Новости Днепра
    Сегодня 09:01
    Над Днепровским районом силы ПВО сбили вражеский БпЛА

    Сегодня ночью силы ПВО сбили вражеский БпЛА в небе над…

    На Днепропетровщине мужчина сначала обокрал, а затем ограбил своего знакомого
    Новости Днепра
    Сегодня 08:42
    На Днепропетровщине мужчина сначала обокрал, а затем ограбил своего знакомого

    В Синельниковском районе задержан мужчина полиция задержала мужчину.

    Последние новости

    В Днепре на улице Передовая произошло серьезное ДТП: есть пострадавший
    В Днепре на улице Передовая произошло серьезное ДТП: есть пострадавший

    Вчера вечером на улице Передовая произошло серьезное ДТП.

    Сегодня 11:11
    5
    просмотров
    Жителей Днепра предупредили об изменениях в работе общественного транспорта
    Жителей Днепра предупредили об изменениях в работе общественного транспорта

    Сегодня, 17 марта, внесены изменения в работу общественного транспорта.

    Сегодня 10:21
    7
    просмотров
    Над Днепровским районом силы ПВО сбили вражеский БпЛА
    Над Днепровским районом силы ПВО сбили вражеский БпЛА

    Сегодня ночью силы ПВО сбили вражеский БпЛА в небе над Днепропетровщиной.

    Сегодня 09:01
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина сначала обокрал, а затем ограбил своего знакомого
    На Днепропетровщине мужчина сначала обокрал, а затем ограбил своего знакомого

    В Синельниковском районе задержан мужчина полиция задержала мужчину.

    Сегодня 08:42
    3
    просмотров
    Погода на 17 марта: в Днепре пасмурно, но тепло
    Погода на 17 марта: в Днепре пасмурно, но тепло

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    6
    просмотров
    В Днепре на Любарского трамвай въехал в грузовик
    В Днепре на Любарского трамвай въехал в грузовик

    На данный момент все обстоятельства выясняются.

    Вчера 21:41
    5
    просмотров
    В парке Шевченко в Днепре сожгли символ зимы (ФОТО)
    В парке Шевченко в Днепре сожгли символ зимы (ФОТО)

    Сегодня в Днепре состоялся праздник Колодия, который символизирует прощание с зимой и наступление теплой солнечной весны.

    Вчера 21:02
    5
    просмотров
    Юрий Игнат больше не занимает должность спикера Воздушных Сил ВСУ
    Юрий Игнат больше не занимает должность спикера Воздушных Сил ВСУ

    Юрий Игнат больше не спикер Воздушных Сил ВСУ.

    Вчера 20:26
    5
    просмотров
    На Днепропетровщине в помещении обнаружили 2 кг высушенной марихуаны и еще 130 кустов в горшках
    На Днепропетровщине в помещении обнаружили 2 кг высушенной марихуаны и еще 130 кустов в горшках

    На территории Терновского района г. Кривой Рог правоохранители изъяли 2 кг сухих растений конопли и почти 130 кустов растения в горшках.

    Вчера 20:10
    3
    просмотров
    Враг обстреливал Никопольщину 8 раз в день: целил дронами-камикадзе и артиллерией
    Враг обстреливал Никопольщину 8 раз в день: целил дронами-камикадзе и артиллерией

    Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину.

    Вчера 19:21
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх