Жителей Днепра предупредили об изменениях в работе общественного транспорта

Сегодня, 17 марта, внесены изменения в работу общественного транспорта.

Об этом сообщил официальный портал Днепровской городской власти.

Трамваи № 16 временно прекратили движение:

трамваи №12 курсируют от пл. Старомостовой до ул. Игоря Сикорского;

троллейбусы №19 и «Б», а также автобусы №29, №87-Б, №134, №146-Б, №155, №156 двигаются через перекресток просп. Богдана Хмельницкого – ул. Фабрично-заводская;

троллейбусы №8 и автобусы №32, №32-К, №106, №156 двигаются через перекресток просп. Богдана Хмельницкого – Запорожское шоссе.

Остановки троллейбусов и автобусов остаются без изменений, но из-за объезда время поездки увеличено.

Временные неудобства связаны с ремонтом аварийного трамвайного переезда на перекрестке просп. Богдана Хмельницкого – ул. Независимость.

Все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию выходного и без изменений.

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