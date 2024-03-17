Жителей Днепра предупредили об изменениях в работе общественного транспорта

Об этом сообщил официальный портал Днепровской городской власти.
Трамваи № 16 временно прекратили движение:
Остановки троллейбусов и автобусов остаются без изменений, но из-за объезда время поездки увеличено.
Временные неудобства связаны с ремонтом аварийного трамвайного переезда на перекрестке просп. Богдана Хмельницкого – ул. Независимость.
Все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию выходного и без изменений.
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