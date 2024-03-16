На Дніпропетровщині у приміщенні знайшли 2 кг висушеної марихуани та ще 130 кущів у горщиках

На території Тернівського району м. Кривий Ріг правоохоронці вилучили 2 кг сухих рослин конопель та майже 130 кущів рослини у горщиках.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Співробітники поліції провели обшук у підвальному приміщенні покинутої будівлі на території Тернівського району м. Кривий Ріг та виявили кімнату, обладнану фітолампами. В ході слідчих дій поліцейські відділення поліції № 5 Криворізького районного управління поліції вилучили обладнання та 128 конопель у горщиках. Також було встановлено чоловіка, причетного до вирощування конопель, – сказано у повідомленні.

Поліцейські провели обшук на території домоволодіння 39-річного чоловіка.

У будинку знайшли 2 кг засушеної коноплі та ще майже 130 рослин у горщиках. Вилучене відправлено на експертизу.

Було відкрито 2 кримінальних провадження, за і ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) ККУ.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: