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На Дніпропетровщині у приміщенні знайшли 2 кг висушеної марихуани та ще 130 кущів у горщиках

Сьогодні 20:10
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На території Тернівського району м. Кривий Ріг правоохоронці вилучили 2 кг сухих рослин конопель та майже 130 кущів рослини у горщиках.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у приміщенні знайшли 2 кг висушеної марихуани та ще 130 кущів у горщиках

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Співробітники поліції провели обшук у підвальному приміщенні покинутої будівлі на території Тернівського району м. Кривий Ріг та виявили кімнату, обладнану фітолампами. В ході слідчих дій поліцейські відділення поліції № 5 Криворізького районного управління поліції вилучили обладнання та 128 конопель у горщиках. Також було встановлено чоловіка, причетного до вирощування конопель, – сказано у повідомленні.

Поліцейські провели обшук на території домоволодіння 39-річного чоловіка. 

У будинку знайшли 2 кг засушеної коноплі та ще майже 130 рослин у горщиках. Вилучене відправлено на експертизу.

Було відкрито 2 кримінальних провадження, за і ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) ККУ. 

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