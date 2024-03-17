Мешканців Дніпра попередили про зміни у роботі громадського транспорту

Про це повідомив офіційний портал Дніпровської міської влади.
Трамваї № 16 тимчасово припинили рух:
Зупинки тролейбусів та автобусів залишаються без змін, але через об’їзд час поїздки збільшено.
Тимчасові незручності пов’язані з ремонтом аварійного трамвайного переїзду на перехресті просп. Богдана Хмельницького – вул. Незалежності.
Усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюють у штатному режимі за розкладом вихідного дня і без змін.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні вночі сили ППО збили ворожий БпЛА у небі над…
У Синельниківському районі затримано чоловіка поліція затримала чоловіка.
Сьогодні у Дніпрі відбулося святкування Колодія, традиційного українського свята, що…
На території Тернівського району м. Кривий Ріг правоохоронці вилучили 2 кг…