Мешканців Дніпра попередили про зміни у роботі громадського транспорту

Сьогодні, 17 березня, внесені зміни в роботу громадського транспорту міста.

Про це повідомив офіційний портал Дніпровської міської влади.

Трамваї № 16 тимчасово припинили рух:

трамваї № 12 курсують від пл. Старомостової до вул. Ігоря Сікорського;

тролейбуси № 19 та «Б», а також автобуси № 29, № 87-Б, № 134, № 146-Б, № 155, № 156 рухаються через перехрестя просп. Богдана Хмельницького — вул. Фабрично-заводська;

тролейбуси № 8 та автобуси № 32, № 32-К, № 106, № 156 рухаються через перехрестя просп. Богдана Хмельницького — Запорізьке шосе.

Зупинки тролейбусів та автобусів залишаються без змін, але через об’їзд час поїздки збільшено.

Тимчасові незручності пов’язані з ремонтом аварійного трамвайного переїзду на перехресті просп. Богдана Хмельницького – вул. Незалежності.

Усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюють у штатному режимі за розкладом вихідного дня і без змін.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: