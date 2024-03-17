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Мешканців Дніпра попередили про зміни у роботі громадського транспорту

Сьогодні 10:21
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Сьогодні, 17 березня, внесені зміни в роботу громадського транспорту міста.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра попередили про зміни у роботі громадського транспорту

Про це повідомив офіційний портал Дніпровської міської влади.

Трамваї № 16 тимчасово припинили рух:

  • трамваї № 12 курсують від пл. Старомостової до вул. Ігоря Сікорського;
  • тролейбуси № 19 та «Б», а також автобуси № 29, № 87-Б, № 134, № 146-Б, № 155, № 156 рухаються через перехрестя просп. Богдана Хмельницького — вул. Фабрично-заводська;
  • тролейбуси № 8 та автобуси № 32, № 32-К, № 106, № 156 рухаються через перехрестя просп. Богдана Хмельницького — Запорізьке шосе.

Зупинки тролейбусів та автобусів залишаються без змін, але через об’їзд час поїздки збільшено.

Тимчасові незручності пов’язані з ремонтом аварійного трамвайного переїзду на перехресті просп. Богдана Хмельницького – вул. Незалежності.

Усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюють у штатному режимі за розкладом вихідного дня і без змін.

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