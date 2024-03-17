На Днепропетровщине мужчина сначала обокрал, а затем ограбил своего знакомого

В Синельниковском районе задержан мужчина полиция задержала мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

По предварительной информации, злоумышленник сначала обворовал потерпевшего, а потом еще и вырвал у него из рук деньги.

Оба преступления произошли еще 6 февраля.

Выяснилось, что подозреваемый встретил подвыпившего знакомого. Воспользовавшись этим, злоумышленник похитил мобильный телефон потерпевшего и ушел с места преступления. Однако через 10 минут он вернулся и увидел, что мужчина держит в руке деньги. Не тратя попусту время, вор вырвал из его рук денежные средства, которые впоследствии потратил на собственные нужды, — говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали, ему объявлено подозрение по ч. 4 ст. 185 (кража) и ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ.

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