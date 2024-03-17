На Днепропетровщине мужчина сначала обокрал, а затем ограбил своего знакомого

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
По предварительной информации, злоумышленник сначала обворовал потерпевшего, а потом еще и вырвал у него из рук деньги.
Оба преступления произошли еще 6 февраля.
Выяснилось, что подозреваемый встретил подвыпившего знакомого. Воспользовавшись этим, злоумышленник похитил мобильный телефон потерпевшего и ушел с места преступления. Однако через 10 минут он вернулся и увидел, что мужчина держит в руке деньги. Не тратя попусту время, вор вырвал из его рук денежные средства, которые впоследствии потратил на собственные нужды, — говорится в сообщении.
Злоумышленника задержали, ему объявлено подозрение по ч. 4 ст. 185 (кража) и ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ.
Читайте также:
Автор:
Сегодня ночью силы ПВО сбили вражеский БпЛА в небе над…
На данный момент все обстоятельства выясняются.
Сегодня в Днепре состоялся праздник Колодия, который символизирует прощание с…
На территории Терновского района г. Кривой Рог правоохранители изъяли 2…
Сегодня ночью силы ПВО сбили вражеский БпЛА в небе над Днепропетровщиной.
Хорошего дня, друзья!
На данный момент все обстоятельства выясняются.
Сегодня в Днепре состоялся праздник Колодия, который символизирует прощание с зимой и наступление теплой солнечной весны.
Юрий Игнат больше не спикер Воздушных Сил ВСУ.
На территории Терновского района г. Кривой Рог правоохранители изъяли 2 кг сухих растений конопли и почти 130 кустов растения в горшках.
Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину.
В бою с врагом близ Клищиевки погиб Герой из города Желтые Воды Илья Даниленко.
Сегодня оккупационные войска снова обстреливали Никополь.
В Днепре разоблачили мошенника, который обманул 11 человек на продажах мобильных телефонов и завладел их средствами на общую сумму более 60 тыс. гривен.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!