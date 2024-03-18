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На Дніпропетровщині поліціянти врятували хижого птаха

Сьогодні 11:16
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Птаха, який опинився у біді, врятували поліціянти на Криворіжжі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині поліціянти врятували хижого птаха

Маленького хижака знайшли посеред дороги патрульні поліціянти. Це сталося 17 березня, коли правоохоронці були на чергуванні. Згодом вони помітили птаха, який пораненим лежав посеред шляху та не міг злетіти.
 
Малого яструба правоохоронці перенесли у безпечне місце, а потім передали волонтерам. Нині пораненим у ветеринарній клініці опікуються лікарі.

 

 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині поліціянти врятували хижого птахаУкраїнська

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