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  • У Кривому Розі уламки ворожого безпілотника впали на п’ятиповерхівку: подробиці від ДСНС (ФОТО)

У Кривому Розі уламки ворожого безпілотника впали на п’ятиповерхівку: подробиці від ДСНС (ФОТО)

Сьогодні 09:25
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Пожежа виникла на площі 10 кв. м.

Новости Днепра про У Кривому Розі уламки ворожого безпілотника впали на п’ятиповерхівку: подробиці від ДСНС (ФОТО)

Пізно ввечері оборонці неба збили 2 “шахеди” у Криворізькому районі. У Кривому Розі уламки впали на п’ятиповерхівку. Виникла пожежа на площі 10 квадратних метрів, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

Співробітники Служби порятунку вивели у безпечну зону 28 мешканців.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Новости Днепра про У Кривому Розі уламки ворожого безпілотника впали на п’ятиповерхівку: подробиці від ДСНС (ФОТО)

Новости Днепра про У Кривому Розі уламки ворожого безпілотника впали на п’ятиповерхівку: подробиці від ДСНС (ФОТО)

Новости Днепра про У Кривому Розі уламки ворожого безпілотника впали на п’ятиповерхівку: подробиці від ДСНС (ФОТО)

На щастя, загиблих та травмованих немає.

До місця події залучили 29 рятувальників та 10 одиниць техніки.

Новости Днепра про У Кривому Розі уламки ворожого безпілотника впали на п’ятиповерхівку: подробиці від ДСНС (ФОТО)

Новости Днепра про У Кривому Розі уламки ворожого безпілотника впали на п’ятиповерхівку: подробиці від ДСНС (ФОТО)

Новости Днепра про У Кривому Розі уламки ворожого безпілотника впали на п’ятиповерхівку: подробиці від ДСНС (ФОТО)

За словами Сергія Лисака, начальника Дніпропетровської ОВА, вибухотехніки вилучили частину ворожого залізяччя. Уламки згодом знищать на спеціальному майданчику. Пошкоджений дах, втім, самі квартири цілі.

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Новости Днепра про У Кривому Розі уламки ворожого безпілотника впали на п’ятиповерхівку: подробиці від ДСНС (ФОТО)Українська

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