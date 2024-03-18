У Кривому Розі уламки ворожого безпілотника впали на п’ятиповерхівку: подробиці від ДСНС (ФОТО)

Пізно ввечері оборонці неба збили 2 “шахеди” у Криворізькому районі. У Кривому Розі уламки впали на п’ятиповерхівку. Виникла пожежа на площі 10 квадратних метрів, яку вогнеборці оперативно ліквідували.
Співробітники Служби порятунку вивели у безпечну зону 28 мешканців.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
На щастя, загиблих та травмованих немає.
До місця події залучили 29 рятувальників та 10 одиниць техніки.
За словами Сергія Лисака, начальника Дніпропетровської ОВА, вибухотехніки вилучили частину ворожого залізяччя. Уламки згодом знищать на спеціальному майданчику. Пошкоджений дах, втім, самі квартири цілі.
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