У Дніпрі з 18 березня курсуватиме тимчасовий тролейбусний маршрут №9К

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У Дніпрі з 18 березня на період ремонту трамвайних переїздів на проспекті Богдана Хмельницького буде введено тимчасовий тролейбусний маршрут №9К. Він курсуватиме у пікові години від Заводу металовиробів до площі Космічної.

Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.

Зазначається, що на маршруті працюватиме 2 одиниці рухомого складу. Розклад руху дивіться на офіційному сайті КП.

Нагадаємо, у зв’язку з ремонтом аварійних трамвайних переїздів на проспекті Богдана Хмельницького в роботу громадського транспорту було внесено зміни. Так, трамваї №12 курсують від пл. Старомостової до вул. Ігоря Сікорського; трамваї №16 тимчасово припинили рух. Тролейбуси № 19 та «Б», а також автобуси № 29, № 87-Б, № 134, № 146-Б, № 155, № 156 рухаються через перехрестя просп. Богдана Хмельницького — вул. Фабрично-заводська; тролейбуси № 8 та автобуси № 32, № 32-К, № 106, № 156 рухаються через перехрестя просп. Богдана Хмельницького — Запорізьке шосе.

Важливо: зупинки вказаних тролейбусних та автобусних маршрутів залишаються без змін, проте через здійснення об’їзду час поїздки збільшено.

Усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

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