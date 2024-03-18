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У Дніпрі у понеділок вимкнуть світло до 17:00: усі адреси

Сьогодні 07:00
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Новости Днепра про У Дніпрі у понеділок вимкнуть світло до 17:00: усі адреси

Сьогодні, 18 березня, у Дніпрі будуть вимикати світло у деяких будинках.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Мечникова: 10;
  • вул. Оздоровча: 1-7, 12, 18, 20;
  • вул. Єфрейтора Пирогова: 1-13, 16-22 (парні), 23, 25-27, 31, 35, 41, 45, 51.

А з 9:00 до 17:00 за наступними адресами:

  • вул. Макарова: 1-25 (непарні);
  • вул. Холодноярська: 21, 22-28 (парні);
  • вул. 152-ї дивізії: 2-А, 3, 4-А, 6;
  • вул. Василя Сліпака: 35, 50-А, 52;
  • вул. Квартальна: 41;
  • вул. Інженерна: 1, 3;
  • вул. Перемоги: 113;
  • просп. Богдана Хмельницького: 109-117 (непарні).

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про У Дніпрі у понеділок вимкнуть світло до 17:00: усі адресиУкраїнська

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