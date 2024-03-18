У Дніпрі у понеділок вимкнуть світло до 17:00: усі адреси

Ще є час зарядити телефон!

Сьогодні, 18 березня, у Дніпрі будуть вимикати світло у деяких будинках.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Мечникова: 10;

вул. Оздоровча: 1-7, 12, 18, 20;

вул. Єфрейтора Пирогова: 1-13, 16-22 (парні), 23, 25-27, 31, 35, 41, 45, 51.

А з 9:00 до 17:00 за наступними адресами:

вул. Макарова: 1-25 (непарні);

вул. Холодноярська: 21, 22-28 (парні);

вул. 152-ї дивізії: 2-А, 3, 4-А, 6;

вул. Василя Сліпака: 35, 50-А, 52;

вул. Квартальна: 41;

вул. Інженерна: 1, 3;

вул. Перемоги: 113;

просп. Богдана Хмельницького: 109-117 (непарні).

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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