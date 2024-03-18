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  • У Кривому Розі уламки ворожого БПЛА впали на п’ятиповерхівку: сталася пожежа

У Кривому Розі уламки ворожого БПЛА впали на п’ятиповерхівку: сталася пожежа

Сьогодні 07:43
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На щастя, ніхто не постраждав.
Новости Днепра про У Кривому Розі уламки ворожого БПЛА впали на п'ятиповерхівку: сталася пожежа

Фото умовне.

Пізно ввечері оборонці неба збили 2 “шахеди” у Криворізькому районі.

У Кривому Розі уламки впали на п’ятиповерхівку. Сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджений дах, втім, самі квартири цілі. Ніхто не постраждав.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Вибухотехніки вилучили частину ворожого залізяччя. Аби провести роботи безпечно, вивели майже три десятки мешканців. Тепер уламки знищать. Люди ж вже вдома, – додав Лисак.

Крім того, агресор тричі обстрілював Нікопольщину – з артилерії бив по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.

Зруйнований приватний будинок. Пошкоджені 2 господарські споруди, авто, гаражі, теплиці. Зачепило лінію електропередач та газогін. Загиблих і поранених немає.

Новости Днепра про У Кривому Розі уламки ворожого БПЛА впали на п'ятиповерхівку: сталася пожежа

Новости Днепра про У Кривому Розі уламки ворожого БПЛА впали на п'ятиповерхівку: сталася пожежа

Новости Днепра про У Кривому Розі уламки ворожого БПЛА впали на п'ятиповерхівку: сталася пожежа

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!

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Новости Днепра про У Кривому Розі уламки ворожого БПЛА впали на п'ятиповерхівку: сталася пожежаУкраїнська

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