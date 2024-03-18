В Днепре с 18 марта будет курсировать временный троллейбусный маршрут №9К

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В Днепре с 18 марта на период ремонта трамвайных переездов на проспекте Богдана Хмельницкого будет введен временный троллейбусный маршрут №9К. Он будет курсировать в пиковые часы от Завода металлоизделий до площади Космической.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Отмечается, что на маршруте будет работать 2 единицы подвижного состава. Расписание движения смотрите на официальном сайте КП.

Напомним, в связи с ремонтом аварийных трамвайных переездов на проспекте Богдана Хмельницкого в работу общественного транспорта были внесены изменения. Так, трамваи №12 курсируют от пл. Старомостовой до ул. Игоря Сикорского; трамваи №16 временно прекратили движение. Троллейбусы № 19 и «Б», а также автобусы № 29, № 87-Б, № 134, № 146-Б, № 155, № 156 движутся через перекресток просп. Богдана Хмельницкого — ул. Фабрично-заводская; троллейбусы № 8 и автобусы № 32, № 32-К, № 106, № 156 движутся через перекресток просп. Богдана Хмельницкого — Запорожское шоссе.

Важно: остановки указанных троллейбусных и автобусных маршрутов остаются без изменений, однако из-за осуществления объезда время поездки увеличено.

Все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

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