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  • На Харківщині ворог завдав ракетного удару по пожежній частині: на чергуванні було 11 рятувальників

На Харківщині ворог завдав ракетного удару по пожежній частині: на чергуванні було 11 рятувальників

Сьогодні 08:28
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На жаль, один рятувальник постраждав.

Новости Днепра про На Харківщині ворог завдав ракетного удару по пожежній частині: на чергуванні було 11 рятувальників

Уночі ворог завдав ракетних ударів по прикордонному населеному пункту Харківської області. У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини – вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину. Крім того, пошкоджено 4 пожежно-рятувальні автомобілі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Новости Днепра про На Харківщині ворог завдав ракетного удару по пожежній частині: на чергуванні було 11 рятувальників

Новости Днепра про На Харківщині ворог завдав ракетного удару по пожежній частині: на чергуванні було 11 рятувальників

Новости Днепра про На Харківщині ворог завдав ракетного удару по пожежній частині: на чергуванні було 11 рятувальників

У цю ніч на чергуванні у пожежному депо перебували 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки.

Це водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Медична допомога йому була надана на місці, – зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі уламки ворожого БПЛА впали на п’ятиповерхівку: сталася пожежа.

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Новости Днепра про На Харківщині ворог завдав ракетного удару по пожежній частині: на чергуванні було 11 рятувальниківУкраїнська

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