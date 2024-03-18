На Харківщині ворог завдав ракетного удару по пожежній частині: на чергуванні було 11 рятувальників

Уночі ворог завдав ракетних ударів по прикордонному населеному пункту Харківської області. У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини – вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину. Крім того, пошкоджено 4 пожежно-рятувальні автомобілі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
У цю ніч на чергуванні у пожежному депо перебували 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки.
Це водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Медична допомога йому була надана на місці, – зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі уламки ворожого БПЛА впали на п’ятиповерхівку: сталася пожежа.
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