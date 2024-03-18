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На Дніпропетровщині розшукують 13-річного хлопчика: потрібна допомога

Сьогодні 10:00
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Придивіться уважно до фото!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують 13-річного хлопчика: потрібна допомога

Поліцейські Новомосковська розшукують неповнолітнього Володимира Бірюкова.

13-річний хлопчик з 17 березня відсутній за місцем мешкання в селі Вільне Новомосковського району, наразі його місцеперебування невідомо.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Прикмети: на вигляд 14-16 років, зріст 164 см, худорлявої статури, волосся світле коротке, очі карі.

Особливі прикмети: на лівій нозі шрам від коліна до ступні.

Був одягнений: жовто-чорний спортивний костюм, синя шапка з надписами, білі кросівки.

Якщо ви бачили Володимира чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 097-980-46-17, 098-242-58-03, або 102.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують 13-річного хлопчика: потрібна допомогаУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують 13-річного хлопчика: потрібна допомогаРусский

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