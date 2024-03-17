В Днепре простились с Александром Гостищевым

Сегодня в Днепре провели в последний путь правоохранителя Александра Гостищева.

Мужчина погиб в результате вражеской атаки на Одессу.

Александр родился и вырос в Днепре, в последние годы занимал должность заместителя начальника ГУНП в Одесской области, а с 2022 года стал командиром батальона полиции особого назначения «Цунами».

С началом полномасштабного вторжения россии полицейского назначили командующим сводным батальоном полиции Одесской области «Цунами». Под его командованием бойцы принимали участие в оборонных и наступательных операциях на Херсонском направлении, освобождали поселок Давидов Брид и Херсон, — говорится в сообщении.

Вечная память и уважение Александру Гостищеву.

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Героя.

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