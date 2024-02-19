У Дніпрі чорна ворона очолила зграю білих чапель: фотограф зазняв дивний союз на камеру

Дніпровська ворона вирішила втілити в життя казку про гидке каченя, яке стало красивим лебедем.

У небі над Дніпром помітили ворону, яка очолила зграю білих чапель. Дивний союз вдалося зазняти на камеру.

Яка ворона не мріє стати великою білою чаплею? Дніпро. 17.02.24 – пише фотограф Валерій Кравченко у спільноті “Птахи України”.

На фото видно чорну ворону, яка прибилася до зграї білих чапель та очолила пташину колону. У коментарях крилату прозвали ватажком та вожаком.

То ж треба так постаратися, щоби втілити мрію! То вожак! Цілком можливо, що не просто мріє, а себе нею й уявляє. Схоже на те, що ще й претендує на ватажка зграї, – коментують люди.

Дніпряни також припустили, що це друга реінкарнація ворони, яка в минулому житті була чаплею, тому зараз вирішила доєднатися до колишніх родичів. А комусь цей випадок нагадав відому данську казку Андерсена про гидке каченя, але на відміну від оригінальної історії, чаплі прийняли до себе птаха, який зовні відрізняється від них.

Ворона значно менша за розмірами, ніж білі чаплі, які виростають до метра і мають величезний дзьоб та довгу шию. Але схоже кремезні птахи не проти сусідства з іншими крилатими істотами.

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