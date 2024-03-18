На Дніпропетровщині зросла кількість хворих на гострі кишкові інфекції

За останній тиждень у Дніпропетровській області захворюваність на гострі кишкові інфекції зросла на 9 випадків. Такі дані повідомляє Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
За даними центру, тільки за період з 8 по 14 березня зареєстровано 85 випадків захворювання, серед яких більш ніж половина (56,5%) це діти до 17 років. Проте нараз середньорічні показники не перевищені.
До лікарень Дніпропетровщини також звернулось 5 постраждалих від сказу. Усі отримують лікувально-профілактичну імунізацію.
У лабораторному центрі МОЗ повідомили, що за тиждень зареєстрували 11 411 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, що на 4,5% більше за попередній тиждень. У той час захворюваність на коронавірус знизилась на 17,4%.
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