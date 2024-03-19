У Дніпрі експосадовиця вимагала з підлеглих хабарі

У Дніпрі викрили експосадовицю Держспоживслужби, яка брала хабарі з підлеглих.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Як встановили правоохоронці, у 2023 році підозрювана налагодила корупційну схему з одержання хабарів. Данину збирала з працівників лабораторій ветеринарно-санітарної медицини Дніпра та області.

За винагороду посадовиця обіцяла не влаштовувати перевірки та не звільняти працівників лабораторій із займаних посад. Правоохоронці встановили, що підозрювана заробила 3,5 млн гривень хабарів.

Під час санкціонованих обшуків вилучено майже 1,8 млн грн у різних валютах, чорнові записи щодо сум отриманої неправомірної вигоди, мобільні телефони, документацію.

До суду скеровано клопотання про обрання жінці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, “Сall-центри”, які діяли на Дніпропетровщині, ошукали громадян Латвії на 70 тис. євро: серед операторів – неповнолітня.

Читайте також:

Українська