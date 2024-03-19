У Дніпрі експосадовиця вимагала з підлеглих хабарі - Днепр Инфо
У Дніпрі експосадовиця вимагала з підлеглих хабарі
просмотров
Сегодня 13:14

У Дніпрі викрили експосадовицю Держспоживслужби, яка брала хабарі з підлеглих.

Новости Днепра про У Дніпрі експосадовиця вимагала з підлеглих хабарі

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Як встановили правоохоронці, у 2023 році підозрювана налагодила корупційну схему з одержання хабарів. Данину збирала з працівників лабораторій ветеринарно-санітарної медицини Дніпра та області. 

За винагороду посадовиця обіцяла не влаштовувати перевірки та не звільняти працівників лабораторій із займаних посад. Правоохоронці встановили, що підозрювана заробила 3,5 млн гривень хабарів.

Під час санкціонованих обшуків вилучено майже 1,8 млн грн у різних валютах, чорнові записи щодо сум отриманої неправомірної вигоди, мобільні телефони, документацію.

До суду скеровано клопотання про обрання жінці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, “Сall-центри”, які діяли на Дніпропетровщині, ошукали громадян Латвії на 70 тис. євро: серед операторів – неповнолітня.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі експосадовиця вимагала з підлеглих хабаріУкраїнська

Главные новости Днепра в Telegram
# # #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    Приватний будиночок та дерева: що було на місці парковки біля Мост-сіті 50 років тому (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сегодня 12:47
    Приватний будиночок та дерева: що було на місці парковки біля Мост-сіті 50 років тому (ФОТО)

    Раніше центр Дніпра був забудований невеликими одно- та двоповерховими будинками.…

    “Катаємося з ведмедиками”: у Дніпрі з’явився “мімішний” автобус
    Новини Дніпра
    Сегодня 11:33
    “Катаємося з ведмедиками”: у Дніпрі з’явився “мімішний” автобус

    У Дніпрі з'явився "мімімішний" автобус.

    На Дніпропетровщині у водоймищі виявили тіло чоловіка: коментар ДСНС
    Новини Дніпра
    Сегодня 08:00
    На Дніпропетровщині у водоймищі виявили тіло чоловіка: коментар ДСНС

    Тіло знаходилося на відстані 1 метра від берега.

    Дев’ять годин без електроенергії: де сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло
    Новини Дніпра
    Сегодня 07:00
    Дев’ять годин без електроенергії: де сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло

    Підготуйтеся!