В Украине отопительный сезон планируют завершить досрочно: как будет в Днепре

В этом году в Украине отопительный сезон планируют завершить не в середине апреля, а в конце марта. Все из-за теплой погоды.

Об этом сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов в интервью изданию Le Figaro.

Обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля, но в этом году, учитывая плюсовую температуру, это произойдет в конце марта, — сказал он.

По словам Чернышова, Украина спокойно пережила зиму.

Мы усвоили уроки 2022 года, когда осенью подверглись массированным атакам со стороны россии, и подготовились. Наша энергосистема является очень надежной. Но это не значит, что россияне не пытались атаковать нашу инфраструктуру ежедневно, — добавил он.

Отметим, решение о прекращении подачи тепла в дома принимает местная власть в зависимости от средней температуры воздуха — должно быть 8 градусов тепла в течение трех дней с учетом прогноза. В Днепре пока не анонсировали завершение отопительного сезона. А вот в Каменском уже определились, когда хотят отключить отопление в 2024 году. Детали — ТУТ!

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