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  • «Сall-центры», которые действовали на Днепропетровщине, обманули граждан Латвии на 70 тыс. евро: среди операторов — несовершеннолетняя

«Сall-центры», которые действовали на Днепропетровщине, обманули граждан Латвии на 70 тыс. евро: среди операторов — несовершеннолетняя

Сегодня 12:34
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11 участников преступной организации будут судить!

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По данным следствия, трое организаторов, в частности доверенное лицо «вора в законе» по прозвищу «Лаша Сван», создали мошеннические «саІІ-центры» на территории Днепропетровщины, чтобы завладеть средствами граждан Латвийской Республики. Центры оснастили компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и клиентской базой банковских учреждений. К работе привлекли операторов, в том числе несовершеннолетнюю девушку.

«Работники» центров, представляясь сотрудниками иностранных банковских учреждений, вводили потерпевших в заблуждение и узнавали конфиденциальные данные банковских счетов. В дальнейшем они выводили деньги потерпевших на подконтрольные им счета. Общая сумма, которой незаконно завладели мошенники, составила более 70 тыс. евро.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

По месту жительства обвиняемых и в помещениях «саІІ-центров» правоохранители провели 30 обысков — они изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи, огнестрельное оружие.

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Новости Днепра про

На сегодня прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 11 участников преступной организации по фактам мошенничества в крупных размерах, незаконного обращения с оружием, вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 304 УК Украины).

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области 7 женщин организовали мини-Лас-Вегас.

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