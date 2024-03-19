В Днепре на Набережной Победы произошло ДТП с участием Mercedes и «скорой»: водитель был пьян

В понедельник, 18 марта, на Набережной Победы произошло ДТП без пострадавших с участием Mercedes Vito и скорой помощи.
Об этом сообщают в патрульной полиции.
Водитель Mercedes, меняя направление движения, не убедился в том, что это будет безопасно и не создаст препятствия другим участникам дорожного движения, и в результате столкнулся с автомобилем скорой, который двигался в попутном направлении, — говорится в сообщении.
Патрульные во время общения с водителем Mercedes заметили у него признаки алкогольного опьянения. Драгер подтвердил, что он нетрезв — в его крови было 2,13 промилле алкоголя.
На мужчину патрульные составили протоколы по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) и ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП. Его отстранили от управления.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге 13-летний мальчик пытался похитить сладости из магазина: ломом выломал дверь.
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