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  • У Дніпрі на Набережній Перемоги сталася ДТП за участі Mercedes та “швидкої”: водій був напідпитку

У Дніпрі на Набережній Перемоги сталася ДТП за участі Mercedes та “швидкої”: водій був напідпитку

Сьогодні 11:24
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На водія-порушника патрульні склали адміністративні матеріали.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги сталася ДТП за участі Mercedes та

У понеділок, 18 березня, на Набережній Перемоги сталася ДТП без потерпілих за участі Mercedes Vito та швидкої допомоги.

Про це повідомляють у патрульній поліції.

Кермувальник Mercedes, змінюючи напрямок руху, не переконався в тому, що це буде безпечно і не створить перешкоди іншим учасникам дорожнього руху, і в результаті зіткнувся з автомобілем швидкої, що рухався у попутному напрямку, – йдеться у повідомленні.

Патрульні під час спілкування з водієм Mercedes помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер підтвердив, що він нетверезий – у його крові було 2,13 проміле алкоголю.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги сталася ДТП за участі Mercedes та

На чоловіка патрульні склали протоколи за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП. Його відсторонили від керування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі 13-річний хлопчик намагався викрасти солодощі з магазину: ломом виламав двері.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги сталася ДТП за участі Mercedes та Українська

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