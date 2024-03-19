В Днепре спасают военного, потерявшего ноги и руки

В Днепре спасают жизнь 53-летнего мужчины, потерявшего все конечности в зоне боевых действий.

53-летнего бойца доставили в больницу Днепра с фронта. В результате боевых действий мужчина получил тяжелые ранения и потерял все конечности. Кроме того, у него была тяжелая травма головы, в связи с чем днепровские медики провели серьезную операцию — трепанацию черепа.

В настоящее время мужчина под наблюдением врачей. Пока не может говорить, потому что дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции, который вставлен в горло.

Но глаза рассказывают обо всем. Писать нечем, только по губам врачи и медсестры читают его желания, – рассказывает главный врач одной из больниц Днепра.

К сожалению, родные воины находятся на оккупированной территории, потому связи с ними нет.

К сожалению, таких много. Их судьба зависит от нас, – замечает врач.

Напомним, ранее в Днепре спасали мальчика, вдохнувшего игрушку.

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