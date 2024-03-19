Взрывотехники обезвредили боевую часть «шахеда», который упал на многоэтажку в Кривом Роге (ВИДЕО)

В ночь с 17 на 18 марта во время российской атаки на Кривой Рог один из беспилотников пробил крышу жилого дома и оказался на лестничной клетке. К счастью, он не взорвался.
Чтобы изъять боевую часть беспилотного летательного аппарата, полицейские и спасатели эвакуировали жителей подъезда. Также взрывотехники собрали и другие обломки БПЛА, обнаруженные на прилегающей к дому территории.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Позже полицейские взрывотехнической службы взорвали боевую часть и другие обломки «шахеда» на полигоне.
Как это было — смотрите в видео:
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле жилого дома подростки нашли боевую гранату: что говорят в полиции.
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Александра Лучка
Автор:
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