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  • Взрывотехники обезвредили боевую часть «шахеда», который упал на многоэтажку в Кривом Роге (ВИДЕО)

Взрывотехники обезвредили боевую часть «шахеда», который упал на многоэтажку в Кривом Роге (ВИДЕО)

Сегодня 10:27
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Взрывотехники полиции взорвали боевую часть и другие обломки "шахеда" на полигоне.

Новости Днепра про Взрывотехники обезвредили боевую часть

В ночь с 17 на 18 марта во время российской атаки на Кривой Рог один из беспилотников пробил крышу жилого дома и оказался на лестничной клетке. К счастью, он не взорвался.

Чтобы изъять боевую часть беспилотного летательного аппарата, полицейские и спасатели эвакуировали жителей подъезда. Также взрывотехники собрали и другие обломки БПЛА, обнаруженные на прилегающей к дому территории.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Новости Днепра про Взрывотехники обезвредили боевую часть

Новости Днепра про Взрывотехники обезвредили боевую часть

Новости Днепра про Взрывотехники обезвредили боевую часть

Позже полицейские взрывотехнической службы взорвали боевую часть и другие обломки «шахеда» на полигоне.

Как это было — смотрите в видео:


Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле жилого дома подростки нашли боевую гранату: что говорят в полиции.

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