«Сall-центри», які діяли на Дніпропетровщині, ошукали громадян Латвії на 70 тис. євро: серед операторів – неповнолітня

11 учасників злочинної організації судитимуть!

За даними слідства, троє організаторів, зокрема довірена особа «вора в законі» на прізвисько «Лаша Сван», створили шахрайські «сall-центри» на території Дніпропетровщини, щоб заволодіти коштами громадян Латвійської Республіки. Центри оснастили комп’ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням та клієнтською базою банківських установ. До роботи залучили операторів, у тому числі неповнолітню дівчину.

«Працівники» центрів, представляючись співробітниками іноземних банківських установ, вводили потерпілих в оману та дізнавались конфіденційні дані банківських рахунків. У подальшому вони виводили гроші потерпілих на підконтрольні їм рахунки. Загальна сума, якою незаконно заволоділи шахраї, склала понад 70 тис. євро.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

За місцем мешкання обвинувачених та у приміщеннях «сall-центрів» правоохоронці провели 30 обшуків – вони вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, вогнепальну зброю.

На сьогодні прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 11 учасників злочинної організації за фактами шахрайства у великих розмірах, незаконного поводження зі зброєю, втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 304 КК України).

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 7 жінок організували міні-Лас-Вегас.

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