В Днепре экс-чинновница требовала с подчиненных взятки

В Днепре разоблачили экс-чинновницу Госпотребслужбы, которая брала взятки из подчиненных.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Как установили правоохранители, в 2023 году подозреваемая наладила коррупционную схему по получению взяток. Дань собирала с работников лабораторий ветеринарно-санитарной медицины Днепра и области.

За вознаграждение чиновница обещала не устраивать проверки и не увольнять работников лабораторий с занимаемых должностей. Правоохранители установили, что подозреваемая заработала 3,5 млн. гривен взяток.

Во время санкционированных обысков изъято почти 1,8 млн грн в разных валютах, черновые записи по суммам полученной неправомерной выгоды, мобильные телефоны, документацию.

В суд направлено ходатайство об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, действовавшие на Днепропетровщине «Сall-центры» обманули граждан Латвии на 70 тыс. евро: среди операторов — несовершеннолетняя.

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