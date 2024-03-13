В одному з міст Дніпропетровщини вже анонсували кінець опалювального сезону

У Кам'янському на Дніпропетровщині визначилися, коли хочуть відключити опалення у 2024 році.

У Департаменті житлово-комунального господарства та будівництва підготували відповідний проєкт рішення виконавчого комітету Кам’янської міської ради.

13 березня документ з’явився на сайті Кам’янської міськради.

Опалювальний сезон хочуть завершити з 31 березня, за умови стійкої середньодобової температури зовнішнього повітря вище 8 градусів тепла протягом трьох діб поспіль.

Таким чином хочуть зменшити витрати природного газу теплопостачальних підприємств на потреби постачання теплової енергії споживачам усіх категорій у Кам’янському.

Коли відключать опалення у Дніпрі?

Зазвичай опалення відключають як тільки середньодобова температура становитиме більш як 8 градусів тепла. Торік без гарячих батарей містяни були вже з 23 березня. Наразі не було жодних пропозицій щодо того, коли у Дніпрі варто завершити опалювальний сезон.

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