В одному з міст Дніпропетровщини вже анонсували кінець опалювального сезону

У Департаменті житлово-комунального господарства та будівництва підготували відповідний проєкт рішення виконавчого комітету Кам’янської міської ради.
13 березня документ з’явився на сайті Кам’янської міськради.
Опалювальний сезон хочуть завершити з 31 березня, за умови стійкої середньодобової температури зовнішнього повітря вище 8 градусів тепла протягом трьох діб поспіль.
Таким чином хочуть зменшити витрати природного газу теплопостачальних підприємств на потреби постачання теплової енергії споживачам усіх категорій у Кам’янському.
Зазвичай опалення відключають як тільки середньодобова температура становитиме більш як 8 градусів тепла. Торік без гарячих батарей містяни були вже з 23 березня. Наразі не було жодних пропозицій щодо того, коли у Дніпрі варто завершити опалювальний сезон.
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