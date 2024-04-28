З 1 травня водії повинні їздити вдень з увімкненими фарами за межами населених пунктів

З 1 травня водії мають їздити з включеним ближнім світлом фар за межами населених пунктів завжди, а не по сезону.

Про це сказано у новій редакції змін до ПДР.

Раніше правило діяло лише в період з 1 жовтня по 30 квітня, але уряд вирішив скасувати часові обмеження.

Відтепер автомобілі повинні рухатися за межами населених пунктів з увімкненими ходовими вогнями в будь-яку пору доби та року.

Якщо ходових вогнів немає, водій повинен увімкнути ближнє світло фар.

Вимога стосується не тільки автомобілів, а ще й двоколісного (мопеди, мотоцикли) транспорту.

За порушення нових правил дорожнього руху передбачений штраф до 510 гривень.

Читайте також:

Українська

Автор: