З 1 травня водії повинні їздити вдень з увімкненими фарами за межами населених пунктів

Про це сказано у новій редакції змін до ПДР.
Раніше правило діяло лише в період з 1 жовтня по 30 квітня, але уряд вирішив скасувати часові обмеження.
Відтепер автомобілі повинні рухатися за межами населених пунктів з увімкненими ходовими вогнями в будь-яку пору доби та року.
Якщо ходових вогнів немає, водій повинен увімкнути ближнє світло фар.
Вимога стосується не тільки автомобілів, а ще й двоколісного (мопеди, мотоцикли) транспорту.
За порушення нових правил дорожнього руху передбачений штраф до 510 гривень.
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