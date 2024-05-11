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На Донеччині збили ворожий Су-25

Сьогодні 18:33
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Захисники України вразили черговий Су-25 окупантів.

Новости Днепра про На Донеччині збили ворожий Су-25

Про це повідомляє 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Ворожий літак вразили на Авдіївському напрямку. 

Літакопад російських повітряних суден продовжується.Знову чудова робота зенітників 110 бригади.Сьогодні вразили черговий СУ-25. Окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в нашому небі. Будуть падати й далі, — сказано у дописі 110-ї бригади у соцмережах.
 
Військові наголосили, що «Імперія» має розпастися!
 
Сьогодні ми писали про те, що у небі над Дніпропетровщиною збили ракету Х-59/69.
 
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