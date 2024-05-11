На Донеччині збили ворожий Су-25

Літакопад російських повітряних суден продовжується.Знову чудова робота зенітників 110 бригади.Сьогодні вразили черговий СУ-25. Окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в нашому небі. Будуть падати й далі, — сказано у дописі 110-ї бригади у соцмережах.