На Донеччині збили ворожий Су-25

Про це повідомляє 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
Ворожий літак вразили на Авдіївському напрямку.
Літакопад російських повітряних суден продовжується.Знову чудова робота зенітників 110 бригади.Сьогодні вразили черговий СУ-25. Окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в нашому небі. Будуть падати й далі, — сказано у дописі 110-ї бригади у соцмережах.
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