У Євробаченні-2024 перемогла Швейцарія з піснею The Code

Перемогу у голосуванні здобув швейцарський співак Nemo з піснею The Code.
На сцені Malmo Arena виступило 25 країн-учасниць, замість 26. Нідерланди раніше були дискваліфіковані, через “насильницьку поведінку” співака.
Лідерство у голосуванні Швейцарія захопила майже одразу.
Nemo отримував 12 балів від журі з країн Європи набагато частіше інших конкурсантів.
Після голосування глядачів у рейтингу серйозно піднявся Ізраїль та українські виконавиці Alyona Alyona та Jerry Heil.
Від глядачів зі всього світу Україна отримала 307 балів і посіла 3 місце в загальному заліку.
До речі, представниця Швейцарії Селін Діон здобула перше місце на євробаченні в 1988 році, а Nemo повторив успіх легендарної співачки через 36 років.
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