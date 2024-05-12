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У Євробаченні-2024 перемогла Швейцарія з піснею The Code

Сьогодні 08:12
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У шведському місті Мальме сьогодні вночі завершився пісенний конкурс Євробачення-2024.

Новости Днепра про У Євробаченні-2024 перемогла Швейцарія з піснею The Code

Перемогу у голосуванні здобув швейцарський співак Nemo з піснею The Code.

На сцені Malmo Arena виступило 25 країн-учасниць, замість 26. Нідерланди раніше були дискваліфіковані, через “насильницьку поведінку” співака.

Лідерство у голосуванні Швейцарія захопила майже одразу.

Nemo отримував 12 балів від журі з країн Європи набагато частіше інших конкурсантів.

Після голосування глядачів у рейтингу серйозно піднявся Ізраїль та українські виконавиці Alyona Alyona та Jerry Heil. 

Від глядачів зі всього світу Україна отримала 307 балів і посіла 3 місце в загальному заліку.

Новости Днепра про У Євробаченні-2024 перемогла Швейцарія з піснею The Code

До речі, представниця Швейцарії Селін Діон здобула перше місце на євробаченні в 1988 році, а Nemo повторив успіх легендарної співачки через 36 років.

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