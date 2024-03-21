В Днепре вандалы с краской «напали» на трамвай №19

На днях в Днепре вандалы испортили вагоны трамвая №19 — на них нарисовали граффити синей краской.
Работник КП «Днепровский электротранспорт» заметил хулиганов и вызвал полицию.
Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.
Отмечается, что один из вагонов только 2 недели назад вышел из ремонта. Теперь его снова вернут в мастерскую, чтобы закрасить граффити.
Просим горожан с уважением относиться к коммунальному имуществу! Днепр — наш общий дом. Вандализм — это вред и убытки для всех его жителей, — отметили в департаменте.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре пьяный мужчина стрелял в трамвай, в котором были пассажиры: комментарий полиции.
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Александра Лучка
Автор:
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