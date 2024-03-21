В Каменском отказались переименовывать улицы, названные в честь советских деятелей: как это объяснили

В Каменском не переименуют некоторые улицы, названные в честь некоторых советских деятелей.

В Украине и Днепропетровщине продолжается процесс дерусификации и десоветизации. В городах и селах переименовывают улицы, названия которых имеют советские или имперские символы.

В Каменском также активно работают над тем, чтобы избавиться от названий, которые противоречат новым законам о дерусификации топонимов. Однако на днях в городе решили не переименовывать некоторые улицы, названные в честь советских деятелей.

По крайней мере, это не будут делать на местном уровне.

Это касается крупных городских проспектов Дружбы Народов, Аношкина, улицы и переулка Долматова и улицы Воинов-Афганцев. Как объяснили в горсовете, такое решение приняли учитывая общественное мнение и протоколы заседаний комиссии по наименованиям и переименованиям,

Соответствующие проекты решений подготовлены к утверждению на ближайшей сессии горсовета.

Такое решение объяснили тем, что:

современное содержание названию «Дружба Народов» оказывает всесторонняя помощь и поддержка многих стран мира в борьбе Украины с российской агрессией;

название «Воинов-Афганцев» остается как честь погибших (2 572 земляков) и ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов);

Долматов, в честь которого назвали улицу, погиб в бою с нацистскими оккупантами, защищая город Днепродзержинск (Каменское) от фашистского нашествия;

Почетный гражданин города Днепродзержинск (Каменское) Аношкин внес значительный личный вклад в развитие и развитие города Каменское, несмотря на то, что родился в Казахстане и большую часть жизни прожил в России;

Напомним, Комитет Верховной Рады выбрал новые названия для Павлограда, Синельниково и еще 6 поселков.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: