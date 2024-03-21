В Каменском отказались переименовывать улицы, названные в честь советских деятелей: как это объяснили

В Украине и Днепропетровщине продолжается процесс дерусификации и десоветизации. В городах и селах переименовывают улицы, названия которых имеют советские или имперские символы.
В Каменском также активно работают над тем, чтобы избавиться от названий, которые противоречат новым законам о дерусификации топонимов. Однако на днях в городе решили не переименовывать некоторые улицы, названные в честь советских деятелей.
По крайней мере, это не будут делать на местном уровне.
Это касается крупных городских проспектов Дружбы Народов, Аношкина, улицы и переулка Долматова и улицы Воинов-Афганцев. Как объяснили в горсовете, такое решение приняли учитывая общественное мнение и протоколы заседаний комиссии по наименованиям и переименованиям,
Соответствующие проекты решений подготовлены к утверждению на ближайшей сессии горсовета.
Такое решение объяснили тем, что:
Напомним, Комитет Верховной Рады выбрал новые названия для Павлограда, Синельниково и еще 6 поселков.
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