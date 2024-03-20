Забастовки в Польше: что делать пассажирам, опоздавшим на поезд в Днепр из-за протестов

Пассажиры, опоздавшие на поезд в Днепр из-за забастовок польских фермеров, смогут сесть на следующий поезд.

20 марта польские фермеры объявили огромную общенациональную забастовку. Поэтому в соседней стране заблокированы дороги и может опаздывать транспорт. Пассажиры, которые из-за протестов не успели на поезд в Перемышле, могут сесть на другие 10 рейсов, сообщили в Укрзализныце.

Это касается и поездов, курсирующих в Днепр:

№32 Перемышль — Запорожье;

№120 Хелм — Днепр;

Эта услуга также доступна на поездах:

№768 Варшава — Рава-Русская (посадка возможна по Люблину);

№52 Перемышль — Киев;

№716 Перемышль — Киев;

№706 Перемышль — Киев;

№90 Перемышль — Киев;

№94 Хелм — Харьков;

№24 Хелм — Киев;

№20 Хелм — Киев;

В УЗ отметили, что гарантировать свободные места нужного класса, однако сделают все возможное, чтобы удобно разместить дополнительных пассажиров и довезти домой по графику.

Движение поездов между Польшей и Украиной происходит в стандартном режиме.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: