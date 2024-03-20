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Забастовки в Польше: что делать пассажирам, опоздавшим на поезд в Днепр из-за протестов

Сегодня 20:39
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Пассажиры, опоздавшие на поезд в Днепр из-за забастовок польских фермеров, смогут сесть на следующий поезд.

Новости Днепра про Забастовки в Польше: что делать пассажирам, опоздавшим на поезд в Днепр из-за протестов

20 марта польские фермеры объявили огромную общенациональную забастовку. Поэтому в соседней стране заблокированы дороги и может опаздывать транспорт. Пассажиры, которые из-за протестов не успели на поезд в Перемышле, могут сесть на другие 10 рейсов, сообщили в Укрзализныце.

Это касается и поездов, курсирующих в Днепр:

  • №32 Перемышль — Запорожье;
  • №120 Хелм — Днепр;

Эта услуга также доступна на поездах:

  • №768 Варшава — Рава-Русская (посадка возможна по Люблину);
  • №52 Перемышль — Киев;
  • №716 Перемышль — Киев;
  • №706 Перемышль — Киев;
  • №90 Перемышль — Киев;
  • №94 Хелм — Харьков;
  • №24 Хелм — Киев;
  • №20 Хелм — Киев;

В УЗ отметили, что гарантировать свободные места нужного класса, однако сделают все возможное, чтобы удобно разместить дополнительных пассажиров и довезти домой по графику.

Движение поездов между Польшей и Украиной происходит в стандартном режиме.

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Новости Днепра про Забастовки в Польше: что делать пассажирам, опоздавшим на поезд в Днепр из-за протестовУкраїнська Новости Днепра про Забастовки в Польше: что делать пассажирам, опоздавшим на поезд в Днепр из-за протестовРусский

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