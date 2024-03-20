Забастовки в Польше: что делать пассажирам, опоздавшим на поезд в Днепр из-за протестов

20 марта польские фермеры объявили огромную общенациональную забастовку. Поэтому в соседней стране заблокированы дороги и может опаздывать транспорт. Пассажиры, которые из-за протестов не успели на поезд в Перемышле, могут сесть на другие 10 рейсов, сообщили в Укрзализныце.
Это касается и поездов, курсирующих в Днепр:
Эта услуга также доступна на поездах:
В УЗ отметили, что гарантировать свободные места нужного класса, однако сделают все возможное, чтобы удобно разместить дополнительных пассажиров и довезти домой по графику.
Движение поездов между Польшей и Украиной происходит в стандартном режиме.
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