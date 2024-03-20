Страйки у Польщі: що робити пасажирам, які запізнилися на потяг до Дніпра через протести

Пасажири, які запізнилися на потяг до Дніпра через страйки польських фермерів, зможуть сісти на наступний потяг.

20 березня польські фермери оголосили величезний загальнонаціональний страйк. Через це у сусідній країні заблоковані дороги та може спізнюватися транспорт. Пасажири, які через протести не встигли на поїзд в Перемишлі, можуть сісти на інші 10 рейсів, повідомили в Укрзалізниці.

Це стосується і потягів, що курсують до Дніпра:

№32 Перемишль — Запоріжжя;

№120 Хелм — Дніпро;

Ця послуга також доступна на потягах:

№768 Варшава — Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);

№52 Перемишль — Київ;

№716 Перемишль — Київ;

№706 Перемишль — Київ;

№90 Перемишль — Київ;

№94 Хелм — Харків;

№24 Хелм — Київ;

№20 Хелм — Київ;

В УЗ зазначили, що гарантувати вільні місця потрібного класу, проте зроблять все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів та довезти додому за графіком.

Рух поїздів між Польщею та Україною наразі відбувається в стандартному режимі.

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