Страйки у Польщі: що робити пасажирам, які запізнилися на потяг до Дніпра через протести

20 березня польські фермери оголосили величезний загальнонаціональний страйк. Через це у сусідній країні заблоковані дороги та може спізнюватися транспорт. Пасажири, які через протести не встигли на поїзд в Перемишлі, можуть сісти на інші 10 рейсів, повідомили в Укрзалізниці.
Це стосується і потягів, що курсують до Дніпра:
Ця послуга також доступна на потягах:
В УЗ зазначили, що гарантувати вільні місця потрібного класу, проте зроблять все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів та довезти додому за графіком.
Рух поїздів між Польщею та Україною наразі відбувається в стандартному режимі.
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