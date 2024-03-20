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Страйки у Польщі: що робити пасажирам, які запізнилися на потяг до Дніпра через протести

Сьогодні 20:39
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Пасажири, які запізнилися на потяг до Дніпра через страйки польських фермерів, зможуть сісти на наступний потяг.

Новости Днепра про Страйки у Польщі: що робити пасажирам, які запізнилися на потяг до Дніпра через протести

20 березня польські фермери оголосили величезний загальнонаціональний страйк. Через це у сусідній країні заблоковані дороги та може спізнюватися транспорт. Пасажири, які через протести не встигли на поїзд в Перемишлі, можуть сісти на інші 10 рейсів, повідомили в Укрзалізниці.

Це стосується і потягів, що курсують до Дніпра:

  • №32 Перемишль — Запоріжжя;
  • №120 Хелм — Дніпро;

Ця послуга також доступна на потягах:

  • №768 Варшава — Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);
  • №52 Перемишль — Київ;
  • №716 Перемишль — Київ;
  • №706 Перемишль — Київ;
  • №90 Перемишль — Київ;
  • №94 Хелм — Харків;
  • №24 Хелм — Київ;
  • №20 Хелм — Київ;

В УЗ зазначили, що гарантувати вільні місця потрібного класу, проте зроблять все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів та довезти додому за графіком.

Рух поїздів між Польщею та Україною наразі відбувається в стандартному режимі.

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Новости Днепра про Страйки у Польщі: що робити пасажирам, які запізнилися на потяг до Дніпра через протестиУкраїнська Новости Днепра про Страйки у Польщі: що робити пасажирам, які запізнилися на потяг до Дніпра через протестиРусский

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