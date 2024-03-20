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В Днепре грузовикам запретили движение по одной из улиц: как объехать

Сегодня 19:27
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В Днепре грузовики должны объезжать одну из улиц.

Новости Днепра про В Днепре грузовикам запретили движение по одной из улиц: как объехать

В Днепре стартовал ремонт трамвайных рельсов по проспекту Богдана Хмельницкого. Он проходит сразу на трех участках: на перекрестке с улицами Шинна, Независимости и Л. Стромцова.

Есть изменения в движении общественного транспорта, а с 21 марта крупногабаритному транспорту предлагаются следующие альтернативные варианты объезда перекрестка ул. Шинной и просп. Б. Хмельницкого, где производят ремонтные работы трамвайного переезда.

  • через ул. Строителей;
  • через проезд А. Гальченко.

Частный транспорт сможет объехать ремонтные работы через близлежащие участки трамвайного пути.

Общественный транспорт с 16 марта кардинально изменил схему движения по улице Независимости (бывшая ул. Титова) и курсирует в объезд. Изменения в маршрутах трамваев, троллейбусов и автобусов:

  • трамваи №12 едут от пл. Старомостовой до ул. Игоря Сикорского;
  • трамваи № 16 – не курсируют;
  • троллейбусы №19 и «Б», а также автобусы №29, №87Б, №134, №146Б, №155, №156 двигаются через перекресток просп. Богдана Хмельницкого – ул. Фабрично-заводская;
  • троллейбусы №8 и автобусы №32, №32К, №106, №156 двигаются через перекресток просп. Богдана Хмельницкого – Запорожское шоссе.

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Новости Днепра про В Днепре грузовикам запретили движение по одной из улиц: как объехатьУкраїнська Новости Днепра про В Днепре грузовикам запретили движение по одной из улиц: как объехатьРусский

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