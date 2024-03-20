В Днепре грузовикам запретили движение по одной из улиц: как объехать

В Днепре стартовал ремонт трамвайных рельсов по проспекту Богдана Хмельницкого. Он проходит сразу на трех участках: на перекрестке с улицами Шинна, Независимости и Л. Стромцова.
Есть изменения в движении общественного транспорта, а с 21 марта крупногабаритному транспорту предлагаются следующие альтернативные варианты объезда перекрестка ул. Шинной и просп. Б. Хмельницкого, где производят ремонтные работы трамвайного переезда.
Частный транспорт сможет объехать ремонтные работы через близлежащие участки трамвайного пути.
Общественный транспорт с 16 марта кардинально изменил схему движения по улице Независимости (бывшая ул. Титова) и курсирует в объезд. Изменения в маршрутах трамваев, троллейбусов и автобусов:
Читайте также:
Автор:
Пассажиры, опоздавшие на поезд в Днепр из-за забастовок польских фермеров,…
Находящийся в розыске мотоцикл видели в центре Днепра.
Велосипедиста-чудака снова заметили на набережной.
Одна из самых старых улиц города – Литейная. За все…
Пассажиры, опоздавшие на поезд в Днепр из-за забастовок польских фермеров, смогут сесть на следующий поезд.
Находящийся в розыске мотоцикл видели в центре Днепра.
В Днепропетровской области переименуют два больших города.
Велосипедиста-чудака снова заметили на набережной.
Одна из самых старых улиц города – Литейная. За все время своего сущестования, а это более 200 лет, она ни разу не меняла своего названия. Датой ее основания можно считать 1832 год, когда на территории у воды построили чугунолитейный завод.…
Нашли тело матери девушки, убитой несколько недель назад в Германии.
Нашли хулигана, обстрелявшего вагон трамвая.
Это маленькая птица из отряда воробьинообразных.
Наши предки считали, что в день весеннего равноденствия зима окончательно уходит, а постоянно увеличивающиеся по времени световые дни «сигнализируют» о том, что скоро наступит настоящая весна.
Житель Днепра, обвиняемый в убийстве 11-летней девочки, подозревается еще в изнасиловании.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!