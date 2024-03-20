У Дніпрі вантажівкам заборонили рух однією із вулиць: як об’їхати

У Дніпрі вантажівки мають об'їздити одну із вулиць.

У Дніпрі стартував ремонт трамвайних рейок на проспекті Богдана Хмельницького. Він відбувається одразу на трьох ділянках: на перехресті з вулицями Шинна, Незалежності та Л. Стромцова.

Є зміни у русі громадського транспорту, а з 21 березня великогабаритному транспорту пропонуються такі альтернативні варіанти обʼїзду перехрестя вул. Шинної та просп. Б. Хмельницького, де проводять ремонтні роботи трамвайного переїзду.

через вул. Будівельників;

через проїзд О. Гальченка.

Приватний транспорт зможе об’їхати ремонтні роботи через прилеглі ділянки трамвайної колії.

Громадський транспорт з 16 березня кардинально змінив схему руху на вулиці Незалежності (колишня вул. Титова) та курсує в об’їзд. Зміни в маршрутах трамваїв, тролейбусів та автобусів такі:

трамваї № 12 їдуть від пл. Старомостової до вул. Ігоря Сікорського;

трамваї № 16 – не курсують;

тролейбуси № 19 та «Б», а також автобуси № 29, № 87Б, № 134, № 146Б, № 155, № 156 рухаються через перехрестя просп. Богдана Хмельницького — вул. Фабрично-заводська;

тролейбуси № 8 та автобуси № 32, № 32К, № 106, № 156 рухаються через перехрестя просп. Богдана Хмельницького — Запорізьке шосе.

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