У Дніпрі вантажівкам заборонили рух однією із вулиць: як об’їхати

У Дніпрі стартував ремонт трамвайних рейок на проспекті Богдана Хмельницького. Він відбувається одразу на трьох ділянках: на перехресті з вулицями Шинна, Незалежності та Л. Стромцова.
Є зміни у русі громадського транспорту, а з 21 березня великогабаритному транспорту пропонуються такі альтернативні варіанти обʼїзду перехрестя вул. Шинної та просп. Б. Хмельницького, де проводять ремонтні роботи трамвайного переїзду.
Приватний транспорт зможе об’їхати ремонтні роботи через прилеглі ділянки трамвайної колії.
Громадський транспорт з 16 березня кардинально змінив схему руху на вулиці Незалежності (колишня вул. Титова) та курсує в об’їзд. Зміни в маршрутах трамваїв, тролейбусів та автобусів такі:
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