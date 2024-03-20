У Дніпрі з 1 квітня садочки, які працюють дистанційно, відкриють очні групи: що треба знати батькам

Відповідне рішення ухвалили депутати під час сесії.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
У Дніпрі рішенням 48-ї чергової сесії міськради в міських школах запрацюють групи короткострокового перебування для дошкільнят. Їх відвідуватимуть діти із садочків, які за відсутності укриття працюють дистанційно, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що групи для дошкільнят запрацюють з 1 квітня у 47 школах міста, де є укриття. До освітнього процесу планують залучити близько 1 600 дітлахів із 87 садочків.
У деяких школах працюватимуть декілька дошкільних груп. Важливо зазначити, що це діти старшого дошкільного віку. Формат занять та їхній зміст формує садочок. Викладатимуть вихователі дошкільних закладів, які не мають укриттів, – йдеться у повідомленні міськради.
Нагадаємо, раніше ми писали, коли школярі Дніпра підуть на весняні канікули та розпочнуть навчання в останній чверті.
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