У Дніпрі з 1 квітня садочки, які працюють дистанційно, відкриють очні групи: що треба знати батькам

У Дніпрі садочки, які не мають укриття та працюють дистанційно, відкриють очні групи у міських школах.

Відповідне рішення ухвалили депутати під час сесії.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

У Дніпрі рішенням 48-ї чергової сесії міськради в міських школах запрацюють групи короткострокового перебування для дошкільнят. Їх відвідуватимуть діти із садочків, які за відсутності укриття працюють дистанційно, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що групи для дошкільнят запрацюють з 1 квітня у 47 школах міста, де є укриття. До освітнього процесу планують залучити близько 1 600 дітлахів із 87 садочків.

У деяких школах працюватимуть декілька дошкільних груп. Важливо зазначити, що це діти старшого дошкільного віку. Формат занять та їхній зміст формує садочок. Викладатимуть вихователі дошкільних закладів, які не мають укриттів, – йдеться у повідомленні міськради.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли школярі Дніпра підуть на весняні канікули та розпочнуть навчання в останній чверті.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: