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У середмісті Дніпра з’явився етно-дворик (ФОТО)

Сьогодні 13:28
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Етно-дворик з'явився у Центральному районі Дніпра.

Новости Днепра про У середмісті Дніпра з'явився етно-дворик (ФОТО)

Дніпряни продовжують власноруч приводити до ладу території поблизу своїх домівок. Деякі з дворових інсталяцій створюють з мінімальним бюджетом, використовуючи підручні матеріали, а іноді жителі будинків збирають кошти, аби зробити щось масштабніше.

До прикладу, на вулиці Макарова занедбану будівлю біля дому перетворили на етно-дворик з білою мазанкою, парканом та декоративних колодязем.

Креативний дворик показали у Facebook-спільноті “Центральний район”.

Невелика вулиця Макарова поблизу Робочої та поруч із Зеленим Гаєм тепер має цікаву міську туристичну атракцію.

Місцеві у захваті від простенької, але охайної споруди, яку прикрашають малюнки та декоративна криниця.

Новости Днепра про У середмісті Дніпра з'явився етно-дворик (ФОТО)

Новости Днепра про У середмісті Дніпра з'явився етно-дворик (ФОТО)

Новости Днепра про У середмісті Дніпра з'явився етно-дворик (ФОТО)

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Новости Днепра про У середмісті Дніпра з'явився етно-дворик (ФОТО)Українська

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