Сайт Дніпра Новини Комітет Верховної Ради вибрав нові назви для Павлограда, Синельникового та ще 6 селищ Комітет Верховної Ради вибрав нові назви для Павлограда, Синельникового та ще 6 селищ
У Дніпропетровській області перейменують два великі міста.
Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ухвалив рішення про перейменування пʼяти міст та 104 сіл і селищ.
Про це
нардеп Роман Лозинський. повідомив
Серед міст для яких вже обрали назву Павлограда та Синельникового на Дніпропетровщині.
Павлоград перейменують у Матвіїв, а Синельникове у Ріднопілля. А також змінять свої назви селища:
село Олександропіль (Дніпровський район) – село Лугове; селище Гвардійське (Новомосковський район) – селище Зарічне; село Воронізьке (Синельниківський район) – село Середня Терса; село Григорівка (Синельниківський район) – село Бунчужне; селище Іларіонове (Синельниківський район) – селище Маячка; село Новопавлоградське (Синельниківський район) – село Новоматвіївське;
Щодо нової назви Новомосковська чи Першотравенська депутати ще не мають рішення.
Перейменують також такі великі міста України:
Червоноград (Львівщина) – Шептицький; Южне (Одещина) – Порт-Аненталь; Бровари (Київщина) – Броварі;
За остаточне рішення про перейменування міст народні депутати голосуватимуть на сесії Верховної Ради.
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