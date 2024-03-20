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Комітет Верховної Ради вибрав нові назви для Павлограда, Синельникового та ще 6 селищ

Сьогодні 18:36
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У Дніпропетровській області перейменують два великі міста.

Новости Днепра про Комітет Верховної Ради вибрав нові назви для Павлограда, Синельникового та ще 6 селищ

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ухвалив рішення про перейменування пʼяти міст та 104 сіл і селищ.

Про це повідомив нардеп Роман Лозинський. 

Серед міст для яких вже обрали назву Павлограда та Синельникового на Дніпропетровщині.

Павлоград перейменують у Матвіїв, а Синельникове у Ріднопілля. А також змінять свої назви селища: 

  • село Олександропіль (Дніпровський район) – село Лугове;
  • селище Гвардійське (Новомосковський район) – селище Зарічне;
  • село Воронізьке (Синельниківський район) – село Середня Терса;
  • село Григорівка (Синельниківський район) – село Бунчужне;
  • селище Іларіонове (Синельниківський район) – селище Маячка;
  • село Новопавлоградське (Синельниківський район) – село Новоматвіївське;

Щодо нової назви Новомосковська чи Першотравенська депутати ще не мають рішення.

Перейменують також такі великі міста України:

  • Червоноград (Львівщина) – Шептицький;
  • Южне (Одещина) – Порт-Аненталь;
  • Бровари (Київщина) – Броварі;

За остаточне рішення про перейменування міст народні депутати голосуватимуть на сесії Верховної Ради.

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Новости Днепра про Комітет Верховної Ради вибрав нові назви для Павлограда, Синельникового та ще 6 селищУкраїнська Новости Днепра про Комітет Верховної Ради вибрав нові назви для Павлограда, Синельникового та ще 6 селищРусский

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