Комітет Верховної Ради вибрав нові назви для Павлограда, Синельникового та ще 6 селищ

У Дніпропетровській області перейменують два великі міста.

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ухвалив рішення про перейменування пʼяти міст та 104 сіл і селищ.

Про це повідомив нардеп Роман Лозинський.

Серед міст для яких вже обрали назву Павлограда та Синельникового на Дніпропетровщині.

Павлоград перейменують у Матвіїв, а Синельникове у Ріднопілля. А також змінять свої назви селища:

село Олександропіль (Дніпровський район) – село Лугове;

селище Гвардійське (Новомосковський район) – селище Зарічне;

село Воронізьке (Синельниківський район) – село Середня Терса;

село Григорівка (Синельниківський район) – село Бунчужне;

селище Іларіонове (Синельниківський район) – селище Маячка;

село Новопавлоградське (Синельниківський район) – село Новоматвіївське;

Щодо нової назви Новомосковська чи Першотравенська депутати ще не мають рішення.

Перейменують також такі великі міста України:

Червоноград (Львівщина) – Шептицький;

Южне (Одещина) – Порт-Аненталь;

Бровари (Київщина) – Броварі;

За остаточне рішення про перейменування міст народні депутати голосуватимуть на сесії Верховної Ради.

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