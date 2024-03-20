Комитет Верховной Рады выбрал новые названия для Павлограда, Синельниково и еще 6 поселков

В Днепропетровской области переименуют два больших города.

Парламентский комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства принял решение о переименовании пяти городов и 104 сел и поселков.

Об этом сообщил нардеп Роман Лозинский.

Среди городов, для которых уже выбрали название Павлограда и Синельникового на Днепропетровщине.

Павлоград переименуют в Матвеев, а Синельниково в Роднополье. А также изменят свои названия поселки:

село Александрополь (Днепровский район) – село Луговое;

поселок Гвардейское (Новомосковский район) – поселок Заречное;

село Воронежское (Синельниковский район) – село Средняя Терса;

село Григоровка (Синельниковский район) — село Бунчужное;

поселок Илларионово (Синельниковский район) — поселок Маячка;

село Новопавлоградское (Синельниковский район) – село Новоматвеевское;

Относительно нового названия Новомосковская или Першотравенска депутаты еще не имеют решения.

Переименуют также такие крупные города Украины:

Червоноград (Львовщина) – Шептицкий;

Южное (Одесщина) – Порт-Аненталь;

Бровары (Киевщина) – Бровары;

За окончательное решение о переименовании городов народные депутаты будут голосовать на сессии Верховной Рады.

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