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  • Комитет Верховной Рады выбрал новые названия для Павлограда, Синельниково и еще 6 поселков

Комитет Верховной Рады выбрал новые названия для Павлограда, Синельниково и еще 6 поселков

Сегодня 18:36
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В Днепропетровской области переименуют два больших города.

Новости Днепра про Комитет Верховной Рады выбрал новые названия для Павлограда, Синельниково и еще 6 поселков

Парламентский комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства принял решение о переименовании пяти городов и 104 сел и поселков.

Об этом сообщил нардеп Роман Лозинский.

Среди городов, для которых уже выбрали название Павлограда и Синельникового на Днепропетровщине. 

Павлоград переименуют в Матвеев, а Синельниково в Роднополье. А также изменят свои названия поселки:

  • село Александрополь (Днепровский район) – село Луговое;
  • поселок Гвардейское (Новомосковский район) – поселок Заречное;
  • село Воронежское (Синельниковский район) – село Средняя Терса;
  • село Григоровка (Синельниковский район) — село Бунчужное;
  • поселок Илларионово (Синельниковский район) — поселок Маячка;
  • село Новопавлоградское (Синельниковский район) – село Новоматвеевское;

Относительно нового названия Новомосковская или Першотравенска депутаты еще не имеют решения.

Переименуют также такие крупные города Украины:

  • Червоноград (Львовщина) – Шептицкий;
  • Южное (Одесщина) – Порт-Аненталь;
  • Бровары (Киевщина) – Бровары;

За окончательное решение о переименовании городов народные депутаты будут голосовать на сессии Верховной Рады.

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Новости Днепра про Комитет Верховной Рады выбрал новые названия для Павлограда, Синельниково и еще 6 поселковУкраїнська Новости Днепра про Комитет Верховной Рады выбрал новые названия для Павлограда, Синельниково и еще 6 поселковРусский

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