Комитет Верховной Рады выбрал новые названия для Павлограда, Синельниково и еще 6 поселков

Парламентский комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства принял решение о переименовании пяти городов и 104 сел и поселков.
Об этом сообщил нардеп Роман Лозинский.
Среди городов, для которых уже выбрали название Павлограда и Синельникового на Днепропетровщине.
Павлоград переименуют в Матвеев, а Синельниково в Роднополье. А также изменят свои названия поселки:
Относительно нового названия Новомосковская или Першотравенска депутаты еще не имеют решения.
Переименуют также такие крупные города Украины:
За окончательное решение о переименовании городов народные депутаты будут голосовать на сессии Верховной Рады.
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