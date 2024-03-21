У Кам’янському відмовилися перейменовувати вулиці названі на честь радянських діячів: як це пояснили

В Україні та на Дніпропетровщині триває процес дерусифікації та дерадянізації. У містах та селах перейменовують вулиці, чиї назви мають радянські чи імперські символи.
У Кам’янському також активно працюють над тим, аби позбавитися назв, які суперечать новим законам про дерусифікацію топонімів. Однак днями у місті вирішили не перейменовувати деякі із вулиць, що названі на честь радянських діячів.
Принаймні це не будуть робити на місцевому рівні.
Це стосується великих міських проспектів Дружби Народів, Аношкіна, вулиці та провулку Долматова та вулиці Воїнів-Афганців. Як пояснили у міськраді, таке рішення ухвалили врахувавши громадську думку та протоколи засідань комісії з найменувань та перейменувань,
Відповідні проєкти рішень підготовлені до затвердження на найближчій сесії міськради.
Таке рішення пояснили тим, що:
Нагадаємо, Комітет Верховної Ради вибрав нові назви для Павлограда, Синельникового та ще 6 селищ.
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