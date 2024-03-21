У Кам’янському відмовилися перейменовувати вулиці названі на честь радянських діячів: як це пояснили

У Кам'янському не перейменують деякі вулиці, які названі на честь деяких радянських діячів.

В Україні та на Дніпропетровщині триває процес дерусифікації та дерадянізації. У містах та селах перейменовують вулиці, чиї назви мають радянські чи імперські символи.

У Кам’янському також активно працюють над тим, аби позбавитися назв, які суперечать новим законам про дерусифікацію топонімів. Однак днями у місті вирішили не перейменовувати деякі із вулиць, що названі на честь радянських діячів.

Принаймні це не будуть робити на місцевому рівні.

Це стосується великих міських проспектів Дружби Народів, Аношкіна, вулиці та провулку Долматова та вулиці Воїнів-Афганців. Як пояснили у міськраді, таке рішення ухвалили врахувавши громадську думку та протоколи засідань комісії з найменувань та перейменувань,

Відповідні проєкти рішень підготовлені до затвердження на найближчій сесії міськради.

Таке рішення пояснили тим, що:

сучасний зміст назві “Дружба Народів” надає всебічна допомога та підтримка багатьох країн світу в боротьбі України з російською агресією;

назва “Воїнів-Афганців” залишається як вшанування загиблих (2 572 земляків) та ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів);

Долматов, на честь якого назвали вулицю, загинув у бою з нацистськими окупантами, захищаючи місто Дніпродзержинськ (Кам’янське) від фашистської навали;

Почесний громадянин міста Дніпродзержинськ (Кам’янське) Аношкін зробив значний особистий внесок у розбудову та розвиток міста Кам’янське, попри те, що народився у Казахстані та більшу частину життя прожив на Росії;

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради вибрав нові назви для Павлограда, Синельникового та ще 6 селищ.

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