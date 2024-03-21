У Дніпрі поблизу ДМЗ виявили протитанкову міну: що відомо - Днепр Инфо
У Дніпрі поблизу ДМЗ виявили протитанкову міну: що відомо
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Сегодня 08:30

Помітили підозрілі предмети - телефонуйте "101" чи "102"!
Новости Днепра про У Дніпрі поблизу ДМЗ виявили протитанкову міну: що відомо

Фото умовне.

Учора, 20 березня, у Дніпрі у лісосмузі поблизу ПрАТ «ДМЗ» місцеві мешканці виявили сучасну протитанкову міну ТМ-62. На місце відразу викликали вибухотехніків.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Фахівці вилучили небезпечну знахідку та знищили її на підривному майданчику.

Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, у жодному разі не чіпайте їх, а телефонуйте “101” чи “102”!

Нагадаємо, раніше ми писали, що вибухотехніки знешкодили бойову частину “шахеда”, який упав на багатоповерхівку у Кривому Розі (ВІДЕО).

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Новости Днепра про У Дніпрі поблизу ДМЗ виявили протитанкову міну: що відомоУкраїнська

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