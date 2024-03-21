Учора, 20 березня, у Дніпрі у лісосмузі поблизу ПрАТ «ДМЗ» місцеві мешканці виявили сучасну протитанкову міну ТМ-62. На місце відразу викликали вибухотехніків.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Фахівці вилучили небезпечну знахідку та знищили її на підривному майданчику.
Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, у жодному разі не чіпайте їх, а телефонуйте “101” чи “102”!
Нагадаємо, раніше ми писали, що вибухотехніки знешкодили бойову частину “шахеда”, який упав на багатоповерхівку у Кривому Розі (ВІДЕО).
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