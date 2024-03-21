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В Україні змінять правила вручення повісток: внесено правки в законопроєкт

Сьогодні 10:30
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В Україні працівники ТЦК будуть зобов'язані показувати посвідчення та повідомляти громадянам своє прізвище.

Новости Днепра про В Україні змінять правила вручення повісток: внесено правки в законопроєкт

Тривають консультації щодо нового мобілізаційного законопроєкту. Деякі внесені правки стосуються роботи співробітників ТЦК. Їх планують зобов’язати представлятись та показувати свої посвідчення під час вручення повісток. Про це повідомляє “Дзеркало тижня”.

Водночас громадянам не дозволять фіксувати процес вручення повістки на камеру.
 

Ці поправки вже підтримав оборонний комітет. Як повідомив нардеп Дмитро Разумков, під час вручення повістки представники ТЦК зобов’язані будуть назвати свої прізвища, ім’я, по батькові, посаду, а також показати службові посвідчення. 

Комітет не підтримав правку, яка надає право громадянам вести фото- і відеофіксацію під час вручення їм повісток. Будемо наполягати на її врахуванні під час розгляду законопроєкту в сесійній залі, – повідомив народний депутат Дмитро Разумков.

Розгляд правок триває. Попереду голосування у Раді, і тільки після цього, усі ухвалені правки наберуть чинності. 

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Новости Днепра про В Україні змінять правила вручення повісток: внесено правки в законопроєктУкраїнська

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