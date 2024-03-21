Агресор випустив з десяток артснарядів по Дніпропетровщині: пошкоджені церква і будинки

Росіяни продовжують тероризувати Дніпропетровщину.

Тричі за ніч вони били по Нікопольщині – випустили з десяток артснарядів по Марганецькій, Червоногригорівській громадам і Нікополю.

Пошкоджені церква і 4 приватні будинки, лінія електропередач.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

На щастя, ніхто не постраждав.

В інших районах Дніпропетровщини минулося без прильотів, – додав Лисак.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!

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