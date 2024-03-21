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  • Агрессор выпустил с десяток артснарядов по Днепропетровщине: повреждены церковь и дома

Агрессор выпустил с десяток артснарядов по Днепропетровщине: повреждены церковь и дома

Сегодня 07:55
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Россияне продолжают терроризировать Днепропетровскую область.

Новости Днепра про Агрессор выпустил с десяток артснарядов по Днепропетровщине: повреждены церковь и дома

Трижды за ночь они били по Никопольщине — выпустили с десяток артснарядов по Марганецкой, Червоногригорьевской громадам и Никополю.

Повреждены церковь и 4 частных дома, линия электропередач.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Новости Днепра про Агрессор выпустил с десяток артснарядов по Днепропетровщине: повреждены церковь и дома

Новости Днепра про Агрессор выпустил с десяток артснарядов по Днепропетровщине: повреждены церковь и дома

Новости Днепра про Агрессор выпустил с десяток артснарядов по Днепропетровщине: повреждены церковь и дома

Никто не пострадал.

В других районах Днепропетровщины обошлось без прилетов, — добавил Лысак.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!

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Новости Днепра про Агрессор выпустил с десяток артснарядов по Днепропетровщине: повреждены церковь и домаУкраїнська Новости Днепра про Агрессор выпустил с десяток артснарядов по Днепропетровщине: повреждены церковь и домаРусский

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