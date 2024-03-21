Агрессор выпустил с десяток артснарядов по Днепропетровщине: повреждены церковь и дома

Трижды за ночь они били по Никопольщине — выпустили с десяток артснарядов по Марганецкой, Червоногригорьевской громадам и Никополю.
Повреждены церковь и 4 частных дома, линия электропередач.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Никто не пострадал.
В других районах Днепропетровщины обошлось без прилетов, — добавил Лысак.
Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге задержали кибер-мошенника.
Полицейские открыли уголовное производство!
В Каменском не переименуют некоторые улицы, названные в честь некоторых…
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
В Украине сдать анализы бесплатно или сделать любую другую медицинскую процедуру можно только по направлению от врача. Выписать такое направление может не только семейный врач.
Предварительно, мужчина перебегал дорогу на "красный" сигнал светофора.
В этом году проспект Гагарина получил новое «имя» и стал проспектом Науки. Первые здания на этой территории стали появляться в начале прошлого века.
В Кривом Роге задержали кибер-мошенника.
20 марта в Днепре прошла очередная сессия горсовета.
В Днепре появился проект распоряжения по завершению отопительного сезона.
Замечательный результат!
В конце 1990-х годов в Днепре работало намного больше рынков, чем сейчас. Находились они в совсем неприспособленных для этого местах – на стадионе, в центре города, у театров. Купить там можно было все, что угодно – от еды до одежды.
В Днепре научат рисовать на воде.
Полицейские открыли уголовное производство!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!