В Днепре хотят перекрыть улицу Литейную на некоторое неопределенное время

В Днепре собираются временно перекрыть движение транспорта по улице Литейной. Причина – реконструкция улицы. Работы могут начать уже 1 апреля и они продлятся неопределенный срок.
Об этом говорится в проекте решения исполкома Днепровского городского совета, обнародованном на сайте 19 марта.
Перед началом работ временная схема движения пешеходов и транспорта должна быть согласована с полицией. По периметру зоны выполнения работ должны установить временные дорожные знаки и сигнальное освещение на ограждении. Коммунальщики позаботятся о безопасности прохожих, а после завершения работ — демонтируют ограждение, знаки, восстановят асфальтовое покрытие и приведут территорию в порядок.
Точный срок завершения работ не указывается.
Напомним, ранее мы писали о том, как 50 лет назад выглядела улица Литейная.
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